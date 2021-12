Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi: "Đại biểu đừng ngại giám sát tôi"

Your browser does not support the audio element.

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 của Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM diễn ra chiều 17/12, ông Phan Văn Mãi, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP, Chủ tịch UBND TPHCM, nêu ra một vấn đề trong hoạt động giám sát khi ông đang là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, đồng thời là người đứng đầu chính quyền thành phố.

Cụ thể, ông Phan Văn Mãi cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ thực hiện giám sát việc chấp hành quy định pháp luật của chính quyền thành phố cùng các cơ quan trực thuộc và cơ quan tư pháp. Trong đó, hoạt động giám sát chủ yếu liên quan tới các khối chính quyền.