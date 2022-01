Chủ tịch TPHCM nói về quyết định mở lại bar, karaoke, massage dịp giáp Tết

Your browser does not support the audio element.

Theo quyết định mới nhất của UBND TPHCM, các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, massage sẽ được phép mở lại từ ngày 10/1. Đây là tin mừng đối với các doanh nghiệp, hệ thống kinh doanh các dịch vụ được đánh giá là "có khả năng lây nhiễm SARS-CoV-2" ở mức cao sau gần 2 năm chống chọi với dịch Covid-19.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, việc mở lại các hoạt động, dịch vụ "nhạy cảm" vào thời điểm gần Tết Nguyên đán, cộng với sự đe dọa của biến chủng Omicron, sẽ tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch. Mặt khác, dư luận cũng đặt ra câu hỏi, với việc tạm dừng hoạt động Sở Chỉ huy phòng, chống Covid-19, TPHCM sẽ phản ứng ra sao trước tình huống cấp bách về dịch bệnh.