Chủ tịch TPHCM: Lên phương án ứng phó biến chủng Omicron

Your browser does not support the audio element.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo về kết luận của ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố, tại cuộc họp giao ban công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, dù số ca mắc Covid-19 trên địa bàn có xu hướng tăng, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát và khả năng đáp ứng của ngành y tế. Tuy nhiên, các ngành, các cấp không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch để phát huy, giữ vững những thành quả đạt được.