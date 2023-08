Chủ tịch TPHCM: Kế hoạch phát triển không gian ngầm cần có trong tháng 9

Về việc cải tạo cảnh quan khu vực Chợ Bến Thành, Chủ tịch UBND TPHCM thống nhất di dời các cửa hàng xăng dầu hiện hữu không đảm bảo an toàn, không phù hợp quy hoạch. Sở Giao thông Vận tải cần chọn phương án tổ chức tối ưu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để triển khai trước tháng 12 năm nay.

Đối với quy hoạch khu vực Công viên Bến Bạch Đằng, lãnh đạo TPHCM chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu thêm ý kiến xây dựng kè, bố trí các bến thủy để đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường, không tích tụ rác. Định hướng quy hoạch vị trí, phạm vi, quy mô, chức năng các bến thủy dọc 2 bên bờ sông Sài Gòn cần được đề xuất UBND TPHCM trước ngày 10/9.