Chủ tịch TPHCM: Cần ghi nhận cán bộ khu phố qua đời khi chống dịch Covid-19

Trao đổi với PV Dân trí bên lề buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM ngày 16/11, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố, cho biết, thành phố sẽ kiểm tra lại những trường hợp cán bộ khu phố qua đời khi chống dịch mà báo đã đăng tải.

"Thành phố đã tổ chức truy tặng và trao tặng Huân chương Lao động, Huân chương của Thủ tướng cho một số trường hợp trong 2 đợt. Việc trao tặng, truy tặng được thực hiện theo quy trình của công tác thi đua, khen thưởng. Thành phố đã làm, đang làm và tiếp tục làm công việc này", Chủ tịch UBND TPHCM thông tin.