Chủ tịch TP Hội An lên tiếng về hình ảnh Giáng My ngồi trên nóc nhà cổ

Chiều tối 14/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) - cho biết đây là show diễn của một ê kíp để quảng bá hình ảnh cho TP Hội An. Tuy nhiên, trong quá trình chụp ảnh, có một cảnh chụp Hoa hậu Đền Hùng Giáng My ngồi trên mái ngói một ngôi nhà ở phố cổ Hội An.

Hình ảnh này sau đó được đưa lên phương tiện truyền thông và mạng xã hội, dẫn đến nhiều bình luận trái chiều.