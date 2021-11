Chủ tịch TP.HCM: Thí điểm cho học sinh lớp 9, 12 đi học trước nếu an toàn

Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết, hiện TP rất quan tâm đến việc chuẩn bị mở cửa lại trường học đáp ứng các tiêu chí an toàn cho học sinh. Việc quyết định mở cửa đồng loạt hay mở cửa ở những vùng an toàn trước, mở cửa ở cấp học nào trước, cấp học nào sau... đang được TP bàn bạc và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi làm việc.

Người đứng đầu chính quyền TP đề nghị trong tuần sau, Sở GD&ĐT khẩn trương đánh giá thí điểm việc đi học trở lại ở Thạnh An (Cần Giờ), hoàn thiện bổ sung các hướng dẫn cần thiết; yêu cầu từng trường học từ mầm non đến các cấp học có kế hoạch dạy học an toàn cho trường của mình.

Theo ông Mãi, kế hoạch dạy và học trực tiếp của Sở GD&ĐT dự kiến hoàn thiện trong tuần này và được yêu cầu tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. Kế hoạch này phải được triển khai đến các sở, ngành liên quan và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện, TP Thủ Đức để có sự đồng bộ, thống nhất.