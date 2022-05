Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc nói về đợt ngập lịch sử

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ ngày 22-25/5 trên địa bàn đã có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được vượt đợt mưa lũ lịch sử năm 2008, cao nhất kể từ năm 1978 đến nay.

Lượng mưa ở tỉnh Vĩnh Phúc những ngày qua đã vượt đợt mưa lũ lịch sử năm 2008, cao nhất kể từ năm 1978 đến nay. Trong ảnh, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) vừa trải qua một trận mưa lớn gây ngập lụt lịch sử chưa từng có suốt 60 năm qua (Ảnh: Hải Yến).