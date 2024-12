Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh thúc tiến độ 54 dự án đấu giá quyền sử dụng đất.

Chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi" mang đến nhiều tín hiệu tích cực trong phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam. Đây cũng là lý do hai show được gọi tên trong danh sách 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2024.