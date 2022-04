Chủ tịch Tân Hoàng Minh ôm Seungri: Cả 2 sau này đều vướng lao lý

Tối 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Đỗ Anh Dũng (sinh năm 1961, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) cùng 6 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay lập tức, những thông tin xoay quanh Chủ tịch Tân Hoàng Minh nhận được nhiều sự quan tâm từ phía dư luận.

Trong đó, hình ảnh Seungri thân thiết ôm ông Đỗ Anh Dũng một lần nữa được chú ý trở lại, vì hiện cả hai đều vướng vòng lao lý.



Seungri và ông Đỗ Anh Dũng.

Seungri là bạn thân của Denis Đỗ, thiếu gia tập đoàn Tân Hoàng Minh. Cựu thành viên Big Bang từng nhiều lần đến Việt Nam dự những sự kiện riêng của gia đình tập đoàn này.