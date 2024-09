Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng được giảm 1 năm tù

HĐXX công nhận các tình tiết giảm nhẹ mới của ông Đỗ Anh Dũng, vì vậy tuyên giảm 1 năm tù so với án sơ thẩm. Chiều 25/9, TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận đơn xin giảm nhẹ hình phạt của ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, tuyên 7 năm tù (giảm 1 năm so với mức ác sơ thẩm) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". HĐXX đánh giá, ông Dũng là người cao tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo, có nhiều cống hiến cho xã hội, gia đình có công với cách mạng, được tính là tình tiết giảm nhẹ mới. Ngoài ra, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, toàn bộ hậu quả đã được khắc phục, dù số tiền đặc biệt lớn. Bị cáo chỉ phải chịu bồi thường về số tiền thực chiếm, không có nghĩa vụ trả lãi. Về kháng cáo của nữ bị hại duy nhất đề nghị tăng hình phạt tù với ông Dũng và đề nghị bị cáo trả lãi trái phiếu theo các điều khoản hợp đồng, tòa phúc thẩm cho rằng không có căn cứ nên bác kháng cáo. Bị cáo Đỗ Anh Dũng tại toà phúc thẩm. Bản án nêu, năm 2022, trước khó khăn tài chính của Tân Hoàng Minh, ông Dũng chỉ đạo con trai Đỗ Hoàng Việt tìm cách huy động vốn. Việt đề xuất và được cha chấp thuận phương án phát hành trái phiếu thông qua các công ty thuộc "hệ sinh thái" Tân Hoàng Minh. Các báo cáo tài chính được Việt chỉ đạo cấp dưới chỉnh sửa để các công ty đủ điều kiện phát hành, sau đó ký các hợp đồng thực hiện dự án hợp tác không có thật để lấy lòng tin của nhà đầu tư. Hơn 90 triệu trái phiếu trị giá hơn 10.000 tỷ đồng, được bán lại cho Tân Hoàng Minh bằng cách "chạy dòng tiền khống", để tập đoàn này sau đó chia nhỏ kỳ hạn, bán thu 14.000 tỷ đồng. Trong số này, hơn 5.000 tỷ đồng được Tân Hoàng Minh lấy người mua sau trả cho người mua trước. Trong sai phạm, ông Dũng bị quy kết trách nhiệm cao nhất. Trình bày hôm nay, ông Dũng xin lỗi bị hại vì huy động tiền của họ nhưng sử dụng sai mục đích, song nói không có ý định chiếm đoạt. Bào chữa cho ông Dũng, luật sư Nguyễn Văn Tú thống kê giai đoạn sơ thẩm, có khoảng 1.000 bị hại đã nhận đủ tiền bồi thường có đơn xin giảm án và "đội mưa" đến tòa nêu quan điểm này. Trước phiên phúc thẩm hôm nay, luật sư cho hay tiếp tục có 262 cá nhân, pháp nhân xin giảm hình phạt cho thân chủ, "điều đặc biệt chỉ có ở vụ án này". Bản án sơ thẩm cũng ghi nhận toàn bộ thiệt hại vụ án đã được khắc phục ngay từ từ giai đoạn điều tra. Luật sư dẫn thông tin từ Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết toàn bộ bị hại đã nhận được tiền bồi thường, do đó mong tòa ghi nhận đây là tình tiết giảm nhẹ mới. "Ông Dũng có hơn 30 năm xây dựng Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đóng góp đáng kể cho ngân sách, giải quyết việc làm, tạo các sản phẩm bất động sản giá trị, kiểu mẫu", luật sư nêu. Trong lời sau cùng, ông Dũng nêu lại đóng góp, thành tích cá nhân và mong muốn sớm về điều hành, phát triển tập đoàn để tiếp tục cống hiến cho xã hội. Trong khi đó, đối với bị hại, cơ quan tố tụng đánh giá không có căn cứ xác định khoản nợ của chị là để mua trái phiếu Tân Hoàng Minh. Do đó, cấp phúc thẩm bác kháng cáo đề nghị tăng mức án, trả lãi theo các khoản nêu trong hợp đồng mua trái phiếu. Minh Tuệ