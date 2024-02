Chủ tịch Quốc hội: Xây 3.553 căn nhà cho hộ nghèo là việc chưa có tiền lệ

Ngày 8/2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao Công an tỉnh Nghệ An trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh, chính trị, an toàn xã hội.

Những kết quả này, theo ông Huệ, đã đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An trong năm 2023 - năm được đánh giá là thành công khá toàn diện và nổi bật của tỉnh so với mặt bằng chung của cả nước.