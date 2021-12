Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo các đảng tại Ấn Độ

Your browser does not support the audio element.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ, chiều 16/12, tại Thủ đô New Delhi, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) D. Raja; Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist (CPI-M) Sitaram Yechury và lãnh đạo Đảng Quốc đại Ấn Độ.

Chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới ông D.Raja, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ giữa hai nước, đặc biệt quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Ấn Độ; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng Cộng sản Ấn Độ, nhân dân Ấn Độ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ D. Raja tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Ấn Độ.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư D. Raja sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XXIII, tiếp tục củng cố sức mạnh và vị thế của Đảng trên chính trường, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng đất nước Ấn Độ hòa bình, độc lập và tiến bộ, có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư D. Raja thay mặt Đảng Cộng sản Ấn Độ chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Ấn Độ. Ông Raja trân trọng gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhân dân Việt Nam.

Ông D.Raja cho biết luôn theo dõi sát tình hình Việt Nam, đã nghiên cứu rất kỹ bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam."

Ông D.Raja chia sẻ Đảng Cộng sản Ấn Độ đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XXIV; nhấn mạnh hai Đảng có mối quan hệ truyền thống trong lịch sử.

Đảng Cộng sản Ấn Độ và cá nhân ông D.Raja dành tình cảm đặc biệt với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, cũng như toàn thể ban lãnh đạo Việt Nam.