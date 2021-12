Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

Your browser does not support the audio element.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng 6/12, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND) Xaysomphone Phomvihane dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và phu nhân chủ trì lễ đón chính thức.

Bước vào cuộc hội đàm, thay mặt lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh và chào mừng Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao việc Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane đã lựa chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào và là đoàn khách quốc tế đầu tiên của Quốc hội Việt Nam sau thời gian dài bị gián đoạn do dịch Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Lào cùng phu nhân (Ảnh: Thành Chung).

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, chuyến thăm là cột mốc quan trọng tiếp tục củng cố và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa Quốc hội hai nước nói riêng ngày càng thực chất và hiệu quả.