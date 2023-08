Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Indonesia

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh các biện pháp xúc tiến và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác đầu tư, kinh doanh; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, tạo hành lang pháp lý để hai nước có thể hợp tác trong lĩnh vực có tính toàn cầu hiện nay, đặc biệt là chuyển đổi năng lượng công bằng và chuyển đổi số an toàn.

Hai bên cũng sẽ hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Hội đồng liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương (APPF); phát huy đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký sổ lưu niệm tại Trụ sở Hạ viện Indonesia (Ảnh: Doãn Tấn).

Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông; cùng phối hợp duy trì đoàn kết và lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông; thúc đẩy thực thi DOC và phối hợp chặt chẽ trong đàm phán COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện Puan Maharani thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Chủ tịch Hạ viện Indonesia vui vẻ nhận lời.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hạ viện Indonesia cho biết sẽ cử Đoàn tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam chủ trì tổ chức vào tháng 9 tới.

Kết thúc Hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp; đồng chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí để thông báo kết quả của hội đàm.

Theo Phạm Thúy/ Báo Đại biểu nhân dân