Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Thống đốc bang Karnataka - Ấn Độ

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ của chính quyền bang Karnataka, Ấn Độ tại sân bay quốc tế Bengaluru (Ảnh: VPQH).

Thay mặt chính quyền và nhân dân bang Karnataka, Thống đốc Thawar Chand Gehlot nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thăm bang Karnataka. Thống đốc Thawar Chand Gehlot khẳng định, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và không ngừng được vun đắp trong suốt thời gian qua.