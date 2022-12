Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ Trao giải thưởng VinFuture

Về chất lượng, tỷ lệ đối tác đề cử là các tác giả thuộc nhóm 2% các nhà nghiên cứu hàng đầu được trích dẫn nhiều nhất trên thế giới cũng đã tăng hơn gấp đôi so với năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, một trong những điểm khác biệt nổi bật của VinFuture là tác động lan tỏa toàn cầu và truyền cảm hứng tới cộng đồng khoa học ở khắp nơi trên thế giới. Điều này đã được thể hiện rõ rệt ở Giải thưởng mùa thứ 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Giải thưởng Chính VinFuture 2022 trị giá 3 triệu USD cho 5 nhà khoa học: Sir Timothy John Berners-Lee, Tiến sỹ Vinton Gray Cerf, Tiến sỹ Emmanuel Desurvire, Tiến sỹ Robert Elliot Kahn, và giáo sư Sir David Neil Payne với các tầng phát minh đột phá trong việc kết nối công nghệ mạng toàn cầu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đó là sự gia tăng của tỷ lệ đối tác đề cử đến từ các nhà khoa học châu Á với 34,6%. Đặc biệt, tỷ lệ đối tác đề cử đến từ châu Phi lên đến 12,4%, tăng hơn 6 lần so với năm 2021, không chỉ cho thấy nguồn cảm hứng mạnh mẽ từ Giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu do người Việt Nam khởi xướng, mà còn mang tới cho chúng ta niềm hi vọng lớn lao về những công trình khoa học hữu ích với cuộc sống của hàng triệu người ở các quốc gia đang phát triển, hướng tới một thế giới phát triển công bằng hơn được khởi tạo từ khoa học và công nghệ.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn cầu VinFuture với việc tôn vinh những nhà khoa học có công trình nghiên cứu xuất sắc mang tính ứng dụng cao, kiến tạo môi trường sống bền vững cho thế hệ tương lai, đang thực hiện rất tốt sứ mệnh của mình.

Không chỉ là sợi dây bền chặt gắn bó các nhà khoa học Việt Nam và thế giới, VinFuture còn là nhịp cầu để các nhà nghiên cứu, phát minh trên toàn cầu hiện thực hóa những khát vọng lớn lao để phụng sự nhân loại, đúng như Tiến sỹ Katalin Kariko, một trong những chủ nhân của Giải thưởng Chính Vinfuture lần thứ nhất đã nói: “Từ VinFuture, các nhà khoa học thế giới đã hiểu hơn về một Việt Nam đang mạnh mẽ vươn ra quốc tế.”

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao Giải đặc biệt trị giá 500.000 USD (tương đương 12 tỷ đồng) dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển cho Giáo sư Thalappil Pradeep đến từ Ấn Độ vì những đóng góp của ông trong việc phát triển hệ thống lọc nước nhiễm asen với chi phí thấp, góp phần mang lại nguồn nước sạch cho hàng trăm triệu người sinh sống tại các khu vực có nguồn nước ô nhiễm trên thế giới.