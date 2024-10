Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

Chiều 17/10, tại Nhà Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đã chủ trì trọng thể lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm. Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Lào và tham dự Đại hội đồng AIPA-45 do Quốc hội Lào làm Chủ tịch; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội; bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm sẽ giúp thắt chặt, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, đơm hoa kết trái. Chủ tịch Quốc hội Lào nêu rõ, việc đoàn đại biểu cấp cao do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu sang tham dự Đại hội đồng AIPA-45 là sự cổ vũ mạnh mẽ đối với nước chủ nhà Lào, đóng góp quan trọng cho thành công của Đại hội đồng lần này, góp phần tiếp tục vun đắp, thắt chặt quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao và cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam dành cho Lào trong năm 2024 khi Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA; đặc biệt là sự hỗ trợ của Quốc hội Việt Nam đối với Quốc hội Lào trong việc tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA-45. Chủ tịch Quốc hội Lào chia sẻ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 (bão Yagi) và hoàn lưu bão gây ra cho các tỉnh phía Bắc của Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo và quan tâm sát sao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ vượt qua mọi khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Lào và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu Quốc hội Lào đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, chu đáo và thắm tình đồng chí anh em. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane và các đồng chí lãnh đạo Lào; chúc mừng Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA trong năm 2024, tổ chức thành công các Hội nghị cấp cao ASEAN. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Lào đã đạt được sau gần 40 năm đổi mới; đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 9 (2021 - 2025); tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Lào sẽ tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XII vào đầu năm 2026 và hoàn thành thắng lợi các chiến lược phát triển quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng thông tin với Chủ tịch Quốc hội Lào về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2024. Quốc hội Việt Nam đang chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ họp thứ 8 sẽ khai mạc vào ngày 21/10 tới đây. Về quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam trước sau như một luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ truyền thống đặc biệt "có một không hai" với Lào, luôn sát cánh và ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển của Lào. Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm, sự giúp đỡ và đóng góp quý báu của các thế hệ lãnh đạo, nhân dân Lào anh em, không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào. Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí cho rằng, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Hoàng thân Souphanouvong, cùng các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước dày công vun đắp, được tôi luyện qua nhiều thử thách, được hun đúc bằng công sức và xương máu của bao thế hệ các anh hùng liệt sĩ, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Hai Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng về kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước. Mới đây nhất, Bộ Chính trị hai nước đã có cuộc họp, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua, thống nhất những định hướng lớn cho quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào trong thời gian tới. Các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc và các cơ chế hợp tác song phương giữa hai nước được duy trì và triển khai hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane (Ảnh: TTXVN). Về cuốn sách "50 năm quan hệ giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào - Hợp tác toàn diện phát triển", hai Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên phối hợp nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ biên soạn nhằm tổng kết quá trình phát triển, thành tựu đạt được và những bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong giai đoạn mới; tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của nhân dân hai nước về quan hệ gắn bó giữa hai Quốc hội Việt Nam - Lào. Để thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí cho rằng, cần tiếp tục triển khai các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, nhất là trong việc xây dựng hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; triển khai các hoạt động hợp tác giữa các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội theo nhiều hình thức linh hoạt. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, cùng giám sát triển khai các thỏa thuận song phương; tăng cường giám sát, thúc đẩy các dự án hợp tác đầu tư, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Lào. Hai Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai bên thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo thuận lợi cho việc triển khai triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao của Bộ Chính trị hai nước và hợp tác giữa hai Chính phủ. Bên cạnh đó, tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF)… góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn, cơ quan lập pháp hai nước phát huy vai trò hơn nữa nhằm lan tỏa thế mạnh hợp tác về chính trị, quốc phòng - an ninh sang lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực khác; có các cơ chế hợp tác nhằm chung tay cùng Chính phủ, các cấp, các ngành giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, tạo đà thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển. Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đã chứng kiến Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào; Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang (Lào).