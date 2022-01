Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ duyệt Đội Danh dự Bộ Tư lệnh CSCĐ. Ảnh: quochoi.vn

Thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu và chiến công to lớn, xuất sắc mà lực lượng CSCĐ đã đạt được trong thời gian qua. 

Trong năm 2021, lực lượng CSCĐ đã triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án cùng với quân đội và lực lượng công an nhân dân nói chung tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về kinh tế, chính trị, ngoại giao, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, xã hội, các hội nghị, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hỗ trợ và bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện đại dịch COVID-19 bùng phát, góp phần quan trọng bảo đảm thành công rất tốt đẹp của cuộc bầu cử, thực sự trở thành ngày hội non sông, ngày hội của toàn dân.

Cùng với đó, lực lượng CSCĐ đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của công an đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt là một trong những lực lượng trọng yếu trên mặt trận phòng, chống dịch, góp phần quan trọng cùng cả nước kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nhất là ở các địa bàn trọng điểm như TPHCM, Hà Nội, bảo vệ tối đa tính mạng và sức khỏe của nhân dân, giúp đỡ, hỗ trợ hết mình cho nhân dân trong lúc khó khăn hoạn nạn, để lại những hình ảnh sáng ngời về người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Với những thành tích suất sắc đã đạt được, lực lượng CSCĐ đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân của lực lượng CSCĐ đã được Đảng và Nhà nước, Chính phủ trao tặng các phần thưởng, danh hiệu cao quý.