Chủ tịch Quốc hội: Không chủ quan lơ là, không để dịch bùng phát trở lại

Your browser does not support the audio element.

Hôm nay (13/11), sau 16 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thành công của kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một Quốc hội "Chủ động, Trí tuệ, Đoàn kết, Đổi mới và Trách nhiệm", một Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với cử tri, nhân dân.

Kỳ họp thứ 2 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường. Từ đầu tháng 10 đến nay, nhiều địa phương ghi nhận số ca mắc mới trong cộng đồng có dấu hiệu tăng nhanh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Kỳ họp được tổ chức thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Nhưng, với đợt họp trực tiếp, xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch, Thường vụ Quốc hội đã đồng ý Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM vẫn họp theo hình thức trực tuyến.