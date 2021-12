Chủ tịch Quốc hội gặp Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ

Your browser does not support the audio element.

Sáng 17/12, tại trụ sở Quốc hội Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu.

Tại cuộc gặp, Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Venkaiah Naidu nhiệt liệt chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Ấn Độ và nhắc lại ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người, nền văn hóa nhiều điểm tương đồng giữa hai nước trong chuyến thăm và tham dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak được tổ chức tại Việt Nam.