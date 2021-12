Chủ tịch Quốc hội: Chuyến thăm Ấn Độ "có ý nghĩa chính trị quan trọng"

Your browser does not support the audio element.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.

Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 15-19/12 theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí Ấn Độ, trong đó khẳng định chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và mong muốn của Việt Nam và Ấn Độ trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước nói chung và quan hệ giữa các cơ quan lập pháp hai nước nói riêng.

Dưới đây là toàn văn nội dung bài trả lời phỏng vấn.

Chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Ấn Độ kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Xin ông cho biết ý nghĩa và mục đích của chuyến thăm?

- Đại dịch COVID-19 đã gây ra những tác động tiêu cực tới mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội tại các nước và quan hệ quốc tế, khiến các quốc gia phải tìm kiếm những giải pháp và hành động kịp thời để ứng phó. Hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa Việt Nam với các nước, trong đó có Ấn Độ, cũng đã bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm của tôi lần này tới Ấn Độ có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng. Trước hết, chuyến thăm nhằm đáp lại các lời mời của Ngài Chủ tịch Thượng viện kiêm Phó Tổng thống Ấn Độ và Ngài Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ, góp phần tích cực xây dựng và củng cố quan hệ cá nhân giữa chúng tôi nói riêng và lãnh đạo cấp cao hai nước nói chung. Thứ hai, qua chuyến thăm này, tôi muốn nối lại việc duy trì hoạt động trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao giữa hai nước sau các giai đoạn căng thẳng của đại dịch COVID-19, đồng thời thể hiện sự coi trọng và mong muốn không chỉ của Việt Nam và mà còn của Ấn Độ trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước nói chung và quan hệ giữa các cơ quan lập pháp hai nước nói riêng.

Chuyến thăm này nhằm ba mục đích chính. Thứ nhất, tạo động lực mới cho quan hệ giữa hai nước, đồng thời là thời điểm để hai bên trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng-an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, giáo dục, y tế, hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ vaccine, đóng góp thiết thực vào công cuộc chống đại dịch và phục hồi nền kinh tế trong và sau đại dịch COVID-19. Thứ hai, chuyến thăm là cơ hội để hai nước tìm hiểu rõ hơn tình hình, chủ trương phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của mỗi nước trong thời gian tới. Thứ ba, đây là dịp để lãnh đạo hai nước trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế, khu vực mà hai bên cùng quan tâm và tìm kiếm giải pháp cho các thách thức toàn cầu, đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định và phá triển ở khu vực và trên thế giới.