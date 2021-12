Chủ tịch Quốc hội: Cần nghiên cứu gói vay "đủ lớn" xây nhà ở cho công nhân

Your browser does not support the audio element.

Phải có chính sách "an cư, lạc nghiệp"

Ngày 5/12, phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2021, ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - cho biết, thời gian qua, các doanh nghiệp đã thể hiện ngoài việc kiên cường chống dịch, còn thể hiện trách nhiệm xã hội.

Cụ thể, các doanh nghiệp đã hỗ trợ hàng chục nghìn cho công cuộc phòng chống dịch, đồng thời phải chăm lo cho người lao động của chính doanh nghiệp của mình. Theo ông Công, việc doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ dù chi phí tăng và hoàn toàn không có lợi nhuận đã tạo thu nhập cho người lao động.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 (Ảnh: Quốc Chính).

Chủ tịch VCCI cho rằng, để người dân an tâm quay lại làm việc, trước mắt cần phải đảm bảo các điều kiện về sức khỏe, thu nhập cho người lao động. "Nếu không chăm sóc y tế cho người lao động, đảm bảo công ăn, việc làm, thu nhập thì họ không an tâm làm việc", ông Phạm Tấn Công chia sẻ.

Theo ông Công, vấn đề lâu dài cần phải có chính sách "an cư, lạc nghiệp" cho người lao động. Điều này có nghĩa là không thể để cho người lao động ở nhà chỉ vài mét vuông như hiện nay, bởi chỉ cần xảy ra dịch bệnh là họ bỏ đi hết.