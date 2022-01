Chủ tịch Quảng Ngãi: "Mỗi năm có một cái Tết, phải để bà con về quê"

Your browser does not support the audio element.

Trưa 7/1, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, dịp Tết Nguyên đán đã đến gần, nhiều người dân Quảng Ngãi xa quê sẽ có nhu cầu về nhà đón Tết.

Để tạo điều kiện cho người dân, giảm gánh nặng chi phí, Quảng Ngãi sẽ bãi bỏ quy định yêu cầu người dân phải xét nghiệm RT-PCR khi về đến địa phương. Cùng với đó, tỉnh cũng xem xét, điều chỉnh các biện pháp cách ly y tế, theo dõi sức khỏe để người dân có điều kiện đón Tết thuận lợi nhất.