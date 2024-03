Chủ tịch Quảng Ngãi Đặng Văn Minh bị đề nghị kỷ luật vì nhận hối lộ

Đường cao tốc ở Việt Nam cho phép ô tô chạy tối đa 120 km/h, ở Mỹ có thể lên tới 137 km/h nhưng Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (IIHS) của Mỹ chỉ thử nghiệm an toàn xe va chạm ở tốc độ 64 km/h. Liệu kết quả đánh giá an toàn xe có tin cậy?