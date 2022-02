Chủ tịch Phan Văn Mãi: TPHCM nên chăng cần có Luật Đô thị đặc biệt?

Đối với TPHCM, toàn địa bàn cần thành lập các tổ công tác để giải quyết từng nhóm, từng việc. Các ngành, các quận, huyện, thành phố Thủ Đức cần lên danh sách các công việc cần giải quyết, kiểm đếm công việc, kiểm tra tiến độ xử lý vụ việc theo từng tháng.

Điểm hạn chế tiếp theo trong công tác cải cách hành chính được ông Phan Văn Mãi nêu rõ là một bộ phận cán bộ, công chức do tinh thần trách nhiệm hoặc do năng lực hạn chế, e ngại nên còn e dè trong tham mưu, làm tiến độ công việc chậm đi. Do vậy, cấp ủy, ban lãnh đạo từng đơn vị cần có biện pháp động viên tinh thần, nâng cao năng lực để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tích cực làm đúng chức trách của mình.

Chiếc áo cơ chế nào phù hợp cho TPHCM?

Trong những nhiệm vụ cần gấp rút triển khai năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM thống nhất việc thực hiện sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Tổ chức Chính quyền đô thị tại TPHCM và Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường và thành lập thành phố Thủ Đức. Trong đó, từng quận, huyện, sở, ngành cần sơ kết, nhận diện vấn đề tồn tại và đưa ra hướng khắc phục.

"TPHCM là một đô thị lớn, năng động nên đòi hỏi những phản ứng nhanh, kịp thời nhận diện vấn đề, tìm kiếm giải pháp, mô hình, cách làm hay để rút kinh nghiệm hay nhân rộng", Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.