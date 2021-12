Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ vụ giám đốc doanh nghiệp tự tử tại tòa

Your browser does not support the audio element.

Ông C. uống thuốc diệt côn trùng tự tử ngay tại tòa (Ảnh: Khánh Hồng).

Trong những ngày qua, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin về vụ việc vợ, chồng ông V.V.C., Giám đốc Công ty TNHH MTV Land Hà Hải, là bị đơn trong vụ án dân sự "Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường hợp đồng" đã uống thuốc diệt côn trùng tự vẫn ngay tại phiên tòa vì cho rằng Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn thiếu công tâm khi xét xử vụ án.