Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Bí thư Ban Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc

Chiều 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) và bị can Trần Xuân Đông. Theo đó, thời gian các bị can này bị tạm giam là 3 tháng.