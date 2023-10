Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Việc này nhằm kết nối ba nền kinh tế, trong đó có thương mại, đầu tư, du lịch - ba nước một điểm đến cũng như tăng cường hợp tác trong ASEAN.

Ngoài ra, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Hun Manet cho rằng với đà phát triển của quan hệ kinh tế - thương mại song phương như hiện nay, hai nước vẫn còn nhiều dư địa và tiềm năng để tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế, kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông và xem xét mở thêm các cửa khẩu quốc tế.

Coi hợp tác an ninh - quốc phòng là một trong những trụ cột của quan hệ, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp bảo đảm giữ vững ổn định, an toàn, an ninh biên giới, ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới.

Hai bên cũng bày tỏ quyết tâm phấn đấu sớm hoàn thành 16% khối lượng phân giới, cắm mốc còn lại.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã chuyển lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Hun Manet thăm Việt Nam. Thủ tướng Hun Manet vui vẻ nhận lời.