Chủ tịch nước: "Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ quý báu của Thụy Sỹ"

Your browser does not support the audio element.

Thụy Sỹ đánh giá cao thành tựu vượt bậc của Việt Nam

Tổng thống Guy Parmelin nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Thụy Sỹ đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác Việt Nam - Thụy Sỹ lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng khi đến thăm đất nước Thụy Sỹ tươi đẹp và mến khách, trân trọng cảm ơn Tổng thống Guy Parmelin và Hội đồng Liên bang Thụy sỹ đã dành cho Đoàn đại biểu Việt Nam sự đón tiếp chu đáo và trọng thị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Thụy sỹ Guy Parmelin (Ảnh: TTXVN).

Chủ tịch nước khẳng định, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Thụy Sỹ dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và xây dựng đất nước ngày nay. Cách đây đúng 50 năm, năm 1971, khi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam đang ở giai đoạn cam go nhất, Thụy Sỹ là một trong những nước phương Tây đầu tiên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, đặt những viên gạch đầu tiên trong tiến trình vun đắp nhịp cầu hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.