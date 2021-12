Chủ tịch nước và Tổng thống Putin trao đổi gì trong cuộc gặp gần 4 tiếng?

Your browser does not support the audio element.

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã thông tin như vậy khi trao đổi về kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ và Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa diễn ra.

Liên bang Nga luôn chiếm vị trí quan trọng

Đề cập tới kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đặc biệt là ý nghĩa với quan hệ hai nước khi hai bên thông qua Tuyên bố về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga tầm nhìn đến năm 2030, Thứ trưởng Tô Anh Dũng cho hay: "Phải khẳng định chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của Chủ tịch nước đã thành công rực rỡ về mọi mặt".