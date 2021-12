Chủ tịch nước: TPHCM đang tụt lại, tinh thần tiên phong bị suy giảm

Your browser does not support the audio element.

Chiều 27/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đại biểu Quốc hội TPHCM đã tham dự buổi giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố về việc thực hiện chính sách, pháp luật công tác quy hoạch.

Tinh thần tiên phong bị suy giảm

"Cần thẳng thắn nhìn nhận, quy hoạch đang là điểm yếu, điểm nghẽn của TPHCM, các địa phương khác và cả quốc gia" - Chủ tịch nước đặt vấn đề và chỉ rõ, quy hoạch của thành phố TPHCM còn thiếu sự đồng bộ, thiếu tầm nhìn chiến lược, việc thúc đẩy công tác quy hoạch cũng còn nhiều khuyết điểm.