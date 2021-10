Chủ tịch nước: TP.HCM đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất, thử thách nhất

Chủ tịch nước cũng đồng tình với điều chỉnh chiến lược chuyển từ “Zero COVID-19” sang sống an toàn với dịch, bình thường mới của TP.HCM. Ông cho rằng, bình thường mới nghĩa là SARS-CoV-2 tồn tại lâu dài, do đó TP.HCM cần điều chỉnh linh hoạt, xây dựng các phương án thích ứng với rủi ro và xây dựng hệ thống quản lý rủi ro.

Thành phố khôi phục và phát triển, đối thoại để nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư công. Động lực của thành phố là xuất khẩu, thị trường nội địa 10 triệu dân, thu hút đầu tư, chính vì thế TP.HCM phải áp dụng chính sách tài khóa linh hoạt, phù hợp và chủ động, huy động nguồn lực hợp lý. Đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng kỹ thuật số, nông nghiệp số, thương mại số… thành phố nên đi trước các tỉnh thành.

Vấn đề lao động, việc làm, Chủ tịch nước yêu cầu TP.HCM liên kết với các tỉnh để nhanh chóng đưa lao động trở lại làm việc. Vừa qua môi trường sống, điều kiện thu nhập khó khăn nên nhiều bà con rời thành phố. Do đó thành phố phải tạo điều kiện tiêm vaccine, xây dựng nhà ở, phúc lợi xã hội tốt để bà con quay lại thành phố, đồng thời đào tạo, kết nối, cơ cấu lại lao động.

Vấn đề an sinh xã hội, thành phố tiếp tục hỗ trợ về sức khỏe, tinh thần, vật chất cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. TP.HCM cần huy động các nguồn lực, các biện pháp để tiếp tục vấn đề này chứ không lơi lỏng; có chính sách cho vay ưu đãi để hỗ trợ cho người lao động.

“Người lao động rời thành phố hiện nay đa số không có hợp đồng lao động, cần xây dựng hạ tầng an sinh, lưới an sinh. Câu hỏi lớn về an sinh đặt ra ở thành phố là lưới an sinh đang thủng to quá”, Chủ tịch nước nhấn mạnh thành phố cần tập trung tìm ra những động lực mới cho tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế chính sách, pháp luật; chuyển đổi số, thay đổi kinh tế số; tái cấu trúc lại đô thị, chính sách đào tạo nguồn nhân lực.

TP.HCM cần tổ chức lại ngành y tế, từ thành phố đến quận, huyện, nhất là các trạm xá, y tế cơ sở. “Đoàn đại biểu Quốc hội vừa qua lắng nghe ý kiến của chuyên gia cho biết, cả huyện Hóc Môn không có bác sĩ nào làm ở y tế xã cả. Y tế cơ sở hiện nay rất quan trọng mà thanh phố lớn, trạm y tế con kém hơn các xã ở vùng nông thôn”, Chủ tịch nước nói.

MAI CÁT