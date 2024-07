Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư

Ngày 4/7, Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2024 được tổ chức tại Hà Nội.

Trước khi hội nghị bắt đầu, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang thông báo công văn của Văn phòng Trung ương Đảng, về ý kiến của Bộ Chính trị đồng ý phân công Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.