Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga

Khoảng 16h chiều 29/11 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Vnukovo, Thủ đô Moskva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại sân bay Vnukovo với các nghi thức cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Liên bang Nga; duyệt Đội danh dự Liên bang Nga.