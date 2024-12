Chủ tịch nước: Nâng cao chất lượng, sức mạnh chiến đấu của quân đội

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Quân đội xây dựng nơi ở mới cho hơn 9.200 hộ nghèo Sáng 26/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2024. Chủ tịch nước Lương Cường dự, chỉ đạo hội nghị. Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2024. Theo đó, năm 2024, toàn quân thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Trong năm 2024, Bộ Quốc phòng đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự; kịp thời điều động hơn 214.000 lượt bộ đội, dân quân tự vệ, hơn 8.700 lượt tàu, thuyền, trực thăng và các loại phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, cháy rừng,... Toàn quân đã huy động hơn 2.840 tỷ đồng cho công tác chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nơi ở mới cho hơn 9.200 hộ nghèo, nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên tai. Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Tuấn Huy). Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vừa tổ chức rất thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Củng cố "thế trận lòng dân" vững chắc Chủ tịch nước khẳng định, năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng, Nhà nước,... đất nước ta đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực; dự kiến sẽ đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong thành tựu chung của đất nước, Quân đội có những đóng góp rất quan trọng, đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trước những biến động nhanh, rất phức tạp, quân đội đã chủ động, kịp thời tham mưu, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ; tham mưu, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai đồng bộ chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Toàn quân tiếp tục giữ vững và phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và củng cố "thế trận lòng dân" vững chắc. Quân đội luôn giữ vững bản chất cách mạng, quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, xung kích đi đầu, không quản ngại hy sinh, gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; đấu tranh, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn... Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Tuấn Huy). Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng; năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước trong bối cảnh dự báo khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi. Chủ tịch nước yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ động rà soát chương trình, kế hoạch công tác, quán triệt, thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Phiên họp Quân ủy Trung ương lần thứ 12, "tăng tốc, bứt phá, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI". Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, có đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước,... Chủ tịch nước yêu cầu toàn quân quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, dựa vào dân, "dân là gốc"; phối hợp triển khai cụ thể các giải pháp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân. Cùng với đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng. Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục chăm lo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đảng bộ quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội,...