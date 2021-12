Chủ tịch nước muốn Đà Nẵng khác biệt, trở thành độc nhất vô nhị

Your browser does not support the audio element.

Sáng 28/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự buổi tọa đàm do Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức, với chủ đề "Thành phố Đà Nẵng 25 năm: Thành tựu và triển vọng".

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho hay, trong 25 năm qua, Đà Nẵng đã đạt được những thành tựu lớn, tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Từ một đô thị nhỏ, cơ sở hạ tầng nghèo nàn, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, Đà Nẵng đã vươn mình phát triển kinh tế, giữ vững an ninh - quốc phòng, trở thành một thành phố có tốc độ phát triển, đô thị hóa nhanh, hấp dẫn trong nước và khu vực.

Điểm nổi bật của Đà Nẵng là hạ tầng kết nối, không gian đô thị được mở rộng, diện mạo thành phố thay đổi hoàn toàn và điều đặc biệt đó là sự ủng hộ của người dân, sự vào cuộc của hệ thống chính trị.