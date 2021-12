Chủ tịch nước giao "đề bài" chiến lược phát triển danh xưng Quảng Nam

Your browser does not support the audio element.

Tối 28/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471-2021), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự sự kiện và có bài phát biểu quan trọng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: CTV).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trải qua 550 năm với bao thăng trầm, thay đổi, tỉnh Quảng Nam ngày nay và các địa phương trong vùng vẫn luôn giữ vững truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng.

"Chúng ta đang đứng chân trên mảnh đất "địa linh nhân kiệt" mà 550 trước vị vua anh minh Lê Thánh Tôn đã đặt tên. Vùng đất Quảng Nam là vùng đất phía Nam rộng lớn từ đỉnh đèo Hải Vân cho tới đèo Cù Mông, bao gồm 3 phủ Thăng Hoa, Tư Nghĩa và Hoài Nhơn. Do đó, sự kiện hôm nay không chỉ có ý nghĩa đối với Quảng Nam mà còn đối với cả Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định và cả khu vực Miền Trung thân yêu", Chủ tịch nước phát biểu.