Chủ tịch nước gặp mặt 140 gương điển hình trong phòng, chống ma túy

Sáng 14/6, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt, biểu dương 140 điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống ma túy toàn quốc và đại diện thân nhân 28 gia đình liệt sỹ trong công tác phòng, chống ma túy.

Cuộc gặp mặt tại Phủ Chủ tịch diễn ra cũng nhân dịp các đại biểu tham dự Chương trình Tôn vinh điển hình tiên tiến do Bộ Công an tổ chức và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6/2023).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước nêu rõ, ma túy là nguyên nhân, điều kiện nảy sinh các tệ nạn xã hội. Tội phạm ma túy là loại tội phạm nguy hiểm, nhiều thủ đoạn tinh vi và manh động đối phó với lực lượng chức năng.

Buổi gặp gỡ tại Phủ Chủ tịch (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo ông, với quyết tâm chính trị cao nhất, các lực lượng phòng chống ma túy do lực lượng công an nhân dân chủ công, nòng cốt, mà trực tiếp là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã quyết liệt, xung kích, đi đầu trong những cuộc chiến đầy cam go, khốc liệt này.