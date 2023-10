Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc

Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là địa bàn miền núi. Quản lý, tổ chức thực hiện nghiêm quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt.

Trong quá trình phát triển, Bắc Giang cần gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ, trong đó Bắc Giang giữ vị trí là cực tăng trưởng, động lực thúc đẩy.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Nhấn mạnh, Bắc Giang là tỉnh miền núi, diện tích rừng và vùng cây ăn quả lớn, có nguồn tài nguyên phong phú, có 3 con sông nằm trong hệ thống sông Thái Bình chảy qua, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần phải hết sức coi trọng bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, tránh thiên tai, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, coi trọng việc trồng cây và bảo vệ rừng, nhất là rừng đầu nguồn, rừng nguyên sinh, bảo vệ các dòng sông.

"Phải xác định đây là vấn đề sống còn đối với phát triển bền vững của tỉnh trong tương lai, không phát triển kinh tế bằng mọi giá, kiên quyết loại bỏ, xử lý nghiêm những dự án, làng nghề, các khu, cụm công nghiệp và các hoạt động gây ô nhiễm môi trường", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước đề nghị Bắc Giang chú trọng tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về mọi mặt; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, giải quyết triệt để các vấn đề an ninh phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành "điểm nóng", bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Chủ tịch nước nêu rõ, Bắc Giang cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.