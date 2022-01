Chủ tịch nước: Đầu tư xây dựng cơ bản rất dễ thất thoát, lãng phí

Your browser does not support the audio element.

Chiều 6/1, phát biểu tại tổ đại biểu Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, từ khóa trước đã khởi công nhiều đoạn, nhiều công trình của tuyến đường này. Đến nay, tiếp tục triển khai 729 km còn lại để khớp nối toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Để sớm hoàn thiện đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau, Chủ tịch nước ủng hộ chủ trương đầu tư 729 km cao tốc còn lại bằng ngân sách Nhà nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ chủ trương đầu tư 729 km cao tốc Bắc - Nam bằng ngân sách Nhà nước (Ảnh: Quốc chính).

Đảm bảo tiến độ công trình, Chủ tịch nước đề nghị tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư. Theo Chủ tịch nước, ở các nước công tác chuẩn bị đầu tư từ 3-5 năm, sau đó xây dựng công trình xong trong thời gian ngắn. Còn ở nước ta, còn nhiều tồn tại liên quan đến quy hoạch và giải phóng mặt bằng nên công tác đầu tư gấp gáp, quá trình thi công kéo dài.