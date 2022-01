Chủ tịch nước: Công an TPHCM thể hiện tốt vai trò tiên phong, xung kích

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm, tặng quà tết cho Công an TPHCM (Ảnh: Công an thành phố cung cấp).

Trong năm 2021, Công an TPHCM đã trách nhiệm, quyết liệt trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ công tác công an; chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, giải pháp bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cũng được triển khai đồng bộ, quyết liệt ở tất cả các cấp, qua đó đã kéo giảm 11,62% tội phạm về trật tự xã hội.

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước tin tưởng Công an TPHCM tiếp tục thể hiện tốt vai trò tiên phong, xung kích trong đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội và kiểm soát dịch Covid-19; thực hiện tốt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ để người dân vui xuân, đón Tết an toàn.