Chủ tịch Ngân hàng ACB có thêm 500 tỷ đồng sau vũ đạo 'Cô đơn trên sofa'

Phần biểu diễn của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy còn rất ấn tượng với màn nhảy dưới mưa ngay trên sâu khấu. Cụ thể, Chủ tịch ACB đã biểu diễn ca khúc “Always Remember Us This Way” và “Cô đơn trên sofa” nổi đình nổi đám thời gian qua.

Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của ACB đạt 611.224 tỷ đồng, tăng 0,6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 411.289 tỷ đồng, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu được khống chế dưới 1%. Về nguồn vốn, cuối quý I/2023, ACB có 422.755 tỷ đồng tiền gửi khách hàng, tăng 2,1% so với đầu năm.

Ông Huy cho biết, phần biểu diễn này như một lời cảm ơn tới những người sáng lập, những banker đã luôn tin tưởng vào ACB trong suốt 30 năm qua, giống như trong bài hát có câu “You found the light in me that I couldn't find” (tạm dịch: Bạn tìm thấy ánh sáng trong tôi cả khi tôi chẳng thể).

Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội vì sự gần gũi của vị chủ tịch ngân hàng.

Không chỉ Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB, người có liên quan đến ông Trần Hùng Huy cũng nhận về hàng trăm tỷ đồng do sở hữu lượng cổ phần đáng kể tại ngân hàng này.

Cụ thể, thành viên Hội đồng quản trị Trần Thu Thủy (mẹ ông Huy) sở hữu 40,34 triệu cổ phiếu (tương ứng 1,19% vốn điều lệ). Các tổ chức có liên quan đến ông Huy, gồm Công ty CP Đầu tư Thương mại Giang Sen sở hữu 60,72 triệu cổ phiếu ACB (1,8% vốn điều lệ), Công ty CP Đầu tư Thương mại Vân Môn nắm giữ 33,57 triệu cổ phiếu ACB (0,99% vốn điều lệ), Công ty CP Đầu tư Thương mại Bách Thanh có 42,27 triệu cổ phiếu ACB (1,25% vốn điều lệ)…

(Nguồn: Tiền Phong)