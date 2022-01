Chủ tịch Miss Universe sốc nặng khi Hoa hậu Mỹ nhảy lầu tự tử

Sáng nay 31/1 (giờ Việt Nam), làng giải trí quốc tế đón nhận tin buồn khi Hoa hậu Mỹ 2019 - Cheslie Kryst - qua đời ở tuổi 30.

Cô được xác định đã chết sau khi nhảy từ một chung cư cao tầng ở Manhattan, New York. Gia đình hoa hậu cũng đã xác nhận thông tin.

Theo một số nguồn tin, Hoa hậu Mỹ sống tại tầng 9 của tòa nhà. Cheslie Kryst đã ở một mình trước khi mất, và được nhìn thấy lần cuối trên sân thượng tầng 29.



Hiện trường nơi xảy ra vụ tự tử thương tâm của Hoa hậu Mỹ.



Trước khi qua đời, Cheslie Kryst đăng tải dòng trạng thái báo trước về cái chết: "May this day bring you rest and peace". (Tạm dịch: Ngày hôm nay có thể mang lại cho bạn sự yên nghỉ và bình yên).