Chủ tịch Miss Grand: 'Thiên Ân lưng dài chân ngắn, đã cố cho vào top 20'

Your browser does not support the video tag.

Clip: Chủ tịch Miss Grand International nói về ngoại hình Thiên Ân.

Những phát ngôn của Chủ tịch Miss Grand International được cho là "body shaming" Thiên Ân. Việc lấy lý do "thân trên dài hơn thân dưới, hông to" ra để loại một thí sinh cũng được cho là thiếu thuyết phục.

Trong livestream mới đây nhất, ông Nawat đọc to một bình luận từ cư dân mạng Việt: "Việt Nam chúng tôi không hỏi về vương miện mà là sự công bằng".

Chủ tịch Miss Grand International phản hồi: "Rất công bằng rồi đó, nếu đưa Việt Nam vào top 10 thì tôi mới không công bằng, OK? Liệu có 'phẩm chất nữ hoàng' không?

Tôi nhắc lại, nếu tôi đưa Việt Nam vào top 10 thì tôi mới không công bằng. Giám khảo không có vị trí nào cho cô ấy, tôi đã cố đẩy vào top 20 rồi".

Zen

Theo Vietnamnet