Chủ tịch Hội Dinh dưỡng: Có những bé nhẹ cân, thấp còi ngay trong bụng mẹ

PGS.TS Phạm Ngọc Khái - Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam. Ảnh: PV

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Khái, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam cho hay: Tỉ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân của trẻ em tại Việt Nam giảm từ 17,5% năm 2010 xuống còn 11,5% năm 2020. Nhưng tỉ lệ trẻ em thừa cân, béo phì lại tăng gấp 2,2 lần, từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020.

Thông tin được đưa ra tại buổi tọa đàm "Dinh dưỡng và những biện pháp can thiệp hiệu quả" do Hiệp hội Bia - rượu - nước giải khát Việt Nam và Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 7.7 tại Hà Nội.