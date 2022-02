Chủ tịch HĐQT chi tiền giải cứu nhân viên

Trưa 14/1/2020, anh Hoàng điều khiển xe máy ra khỏi Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long để ăn trưa. Ăn xong, anh Hoàng quay về công ty làm việc thì bị đối tượng tên Đen (chưa xác định được lai lịch) chặn xe và kéo lên ôtô do Tuấn Anh điều khiển đang chờ sẵn. Ngay khi bị kéo lên ôtô, Tuấn Anh đã dọa nạt anh Hoàng và anh Hoàng bị đối tượng Đen đánh đấm. Tiếp đó, Tuấn Anh cho anh Hoàng xem giấy tờ anh vay nợ tiền của Yên. Quá trình điều khiển ôtô đi lòng vòng nhiều nơi thuộc quận Hà Đông, Tuấn Anh nói với anh Hoàng rằng, số tiền Yên cho anh vay là tiền của Tuấn Anh. Đồng thời, Tuấn Anh yêu cầu anh Hoàng và Yên phải trả nợ anh ta số tiền như trong giấy ghi nợ anh ta đang cầm.

Bị Tuấn Anh và các đối tượng đồng phạm khống chế, ép buộc, anh Hoàng buộc phải gọi điện cho ông Nguyễn Trí Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long để cầu cứu. Lo lắng cho nhân viên, ông Dũng đã trả nợ trước cho anh Hoàng một phần số tiền anh Hoàng bị Tuấn Anh ép viết giấy nhận nợ. Khi số tài khoản do Tuấn Anh cung cấp nhận được 440 triệu đồng và Yên thông báo bị cơ quan Công an triệu tập thì Tuấn Anh và nhóm đòi nợ mới chịu thả anh Hoàng. Từ nguồn tin tố giác tội phạm, Tuấn Anh đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tại phiên toà sơ thẩm, bị cáo Yên thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như trên và bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 9 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Bị cáo Tuấn Anh không nhận tội và cho rằng, anh ta không liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, Toà án cấp sơ thẩm xác định, căn cứ vào kết quả điều tra và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đủ căn cứ xác định bị cáo Tuấn Anh đã phạm tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và tội “Cưỡng đoạt tài sản”, đồng thời tuyên phạt Tuấn Anh 9 năm 6 tháng tù.

Trong phiên tòa phúc thẩm, dù không kháng cáo và cũng không bị Viện kiểm sát kháng nghị về tội danh và hình phạt nhưng bị cáo Yên vẫn bị triệu tập đến phiên toà. Trước bục khai báo, bị cáo Yên một lần nữa thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm xác định. Về phía mình, bị cáo Tuấn Anh vẫn giữ nguyên quyết định kháng cáo khi cho rằng, anh ta không bắt giữ người trái pháp luật và cũng không cưỡng đoạt tài sản của anh Hoàng.

Sau nửa ngày mở phiên toà, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội nhận thấy cần phải làm rõ thêm một số tình tiết trong vụ án này để xác định hành vi của bị cáo Tuấn Anh. Tuy nhiên, việc này không thể làm rõ ngay tại phiên tòa nên HĐXX phúc thẩm quyết định hoãn phiên toà xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Tuấn Anh.