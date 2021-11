Chủ tịch HĐND Hà Nội: Đưa học sinh đến trường, an toàn là số một!

Your browser does not support the audio element.

Sáng 19/11, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) TP, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu Quốc hội, Đơn vị bầu cử số 3, đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 30 điểm cầu các phường trên địa bàn quận: Thanh Xuân, Nam Từ Liêm và Cầu Giấy.

Sau khi nghe đại diện Tổ đại biểu Quốc hội thành phố báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; báo cáo trả lời giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Nhất, khái quát chương trình hành động của đại biểu Quốc hội - đơn vị bầu cử số 3, cử tri các quận đã bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao kết quả kỳ họp.