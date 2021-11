Chủ tịch Hà Nội: Tiêm 2 mũi, nghĩ chỉ cần uống thuốc bổ là chủ quan

TP xác định, thích ứng an toàn có 2 vế: an toàn nhưng phải kiểm soát hiệu quả. Hà Nội liên tục báo cáo Bộ Y tế và đã cân nhắc rất kỹ về việc an toàn khi tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Ông cho biết, nếu chiều tối thứ 7 (20/11) Hà Nội được phân bổ hơn 370.000 liều thì chỉ đến đầu tuần sau, TP sẽ tiêm xong cho học sinh cấp 3. Từ căn cứ đó mới có thể tính toán việc đi học cho học sinh cấp 3 ở vùng xanh. Việc này không thể trôi sang năm 2022.

Liên quan việc tổ chức đồng bộ, hiệu quả các điểm trông xe phục vụ người dân ở các ga tàu điện; đồng thời tăng cường kết nối các phương tiện giao thông công cộng khác tại các điểm ga tàu..., Chủ tịch Hà Nội cho biết, ngay khi dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông đưa vào vận hành, khai thác, TP đã chỉ đạo Sở GTVT, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội khảo sát, bố trí các điểm trông giữ xe đi tàu, kết nối các tuyến xe buýt nhanh nhất có thể để phục vụ nhân dân.

“Cá nhân tôi và các chuyên gia đều quan tâm, mong muốn không chỉ tận dụng không gian xanh, hiện đại của Thủ đô mà còn phải phát triển văn hóa, dịch vụ đi kèm với các đường sắt đô thị. Các bất cập sẽ được khắc phục kịp thời”, Chủ tịch Hà Nội nói.

Hương Quỳnh