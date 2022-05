Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý xe 3 bánh, xe tự chế mất an toàn

Thời gian vừa qua, trên địa bàn TP xảy ra một số vụ việc vi phạm trật tự, an toàn giao thông liên quan đến xe thô sơ, xe cơ giới 3 bánh, xe tự chế, các phương tiện giao thông chở hàng hóa cồng kềnh, gây hậu quả nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Công an TP chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện chở hàng cồng kềnh, quá khổ, quá tải vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp xe tự chế, xe giả danh thương binh, xe đứng tên thương binh nhưng cho thuê, mượn để vận tải hàng hóa.